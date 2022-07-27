انطلاق دورة الرخصة الآسيوية في جازان

انطلقت دورة مدربي الرخصة الآسيوية C في مدينة جازان تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم بن يحيى الرياني.
وتشتمل الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين على: مهنة التدريب ومبادئ التعليم والتدريب والوحدة التدريبية، وطرق التدريب والاتصال الفاعل، وعناصر الأداء، وحل مشكلات كرة القدم.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في اللجنة الفنية في الاتحاد، أقام عددًا من الدورات في الرخصة الآسيوية C ,B , A خلال هذا العام، ويعتزم العام القادم تنظيم عدد من الدورات التي تهتم بتخريج المدربين السعوديين للاستفادة منهم مستقبلًا في المنتخبات السعودية والأندية.