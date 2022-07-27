انطلاق دورة الرخصة الآسيوية في جازان

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في اللجنة الفنية في الاتحاد، أقام عددًا من الدورات في الرخصة الآسيوية C ,B , A خلال هذا العام، ويعتزم العام القادم تنظيم عدد من الدورات التي تهتم بتخريج المدربين السعوديين للاستفادة منهم مستقبلًا في المنتخبات السعودية والأندية.