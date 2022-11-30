كأس العالم قطر 2022 .. الأرجنتين إلى الدور التالي وبولندا ترافقها

خطف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر بعد تغلبه على نظيره البولندي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء، على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 في قطر.