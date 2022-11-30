كأس العالم قطر 2022 .. الأرجنتين إلى الدور التالي وبولندا ترافقها

خطف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر بعد تغلبه على نظيره البولندي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء، على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 في قطر.
وعلى الرغم من تلقيها الهزيمة تأهلت بولندا كثانية المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن المكسيك التي فازت على السعودية بهدفين مقابل هدف.
كما كان متوقعًا دخل المنتخب الأرجنتيني المباراة مبادرًا للضغط على مرمى بولندا وهو المطالب بالفوز لضمان التأهل للدور الثاني فخلق العديد من الفرص لكن تسرع مهاجميه وتألق الحارس تشيزني منع رفاق ميسي من التقدم بالنتيجة.
وقبل نهاية الشوط الأول لاح الأمل للأرجنتين بالتقدم بالنتيجة حينما منح الحكم الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء انبرى لها ليونيل ميسي لكنه فشل في ترجمتها بالشباك بعد أن تصدى لها الحارس تشيزني عند الدقيقة 39.
منح أليكسيس ماك ليستر الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 46 من الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية زاحفة ومتقنة من زميله مولينا فاجأت الحارس تشيزني.
ونجح خوليو ألفاريز بتعزيز انتصار الأرجنتين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67 مستغلاً تمريرة بينية من إنزو فيرنانديز ليروضها قبل أن يطلقها قوية جدًا في المرمى البولندي.
بتلك النتيجة ظفر المنتخب الأرجنتيني ببطاقة التأهل للدور الثاني إذ حل في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط فيما حل منتخب بولندا بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما ودع المنتخبان المكسيكي والسعودي المونديال بعد وقوعهم في المركزين الثالث و الرابع.