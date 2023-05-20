هدف لاعب الهلال "الجوير" في مرمى الاتحاد أجمل أهداف الجولة 27

وحصل هدف الجوير، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء البالغ عددهم (92٬056) صوتًا، بنسبة وصلت إلى 49.4% من الأصوات، متقدمًا على هدف أحمد بامسعود لاعب الاتحاد بمرمى الهلال، الذي حل في المرتبة الثانية بـ46.4%من الأصوات؛ فيما جاء هدف الكولومبي رينالدو لينيس لاعب العدالة بمرمى الفتح بالمرتبة الثالثة بـ4.2% من الأصوات.