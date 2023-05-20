هدف لاعب الهلال "الجوير" في مرمى الاتحاد أجمل أهداف الجولة 27

حصل هدف لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مصعب الجوير، في "الكلاسيكو" أمام الاتحاد، على جائزة أجمل أهداف الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وفاز هدف "الجوير" بجائزة الهدف الأجمل؛ بحسب استطلاع الجماهير؛ وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت.
وحصل هدف الجوير، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء البالغ عددهم (92٬056) صوتًا، بنسبة وصلت إلى 49.4% من الأصوات، متقدمًا على هدف أحمد بامسعود لاعب الاتحاد بمرمى الهلال، الذي حل في المرتبة الثانية بـ46.4%من الأصوات؛ فيما جاء هدف الكولومبي رينالدو لينيس لاعب العدالة بمرمى الفتح بالمرتبة الثالثة بـ4.2% من الأصوات.