كريستيانو رونالدو سفيرًا عالميًّا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية “الرياض 2025”

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، اليوم الجمعة، انضمام نجم كرة القدم العالمي وقائد نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون سفيرًا عالميًّا لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس المقبلين.
ويمثّل انضمام رونالدو دفعة قوية للبطولة التي تُعد الأضخم في تاريخ القطاع، حيث يجسّد نجم الكرة العالمية القيم التي تحتفي بها المنافسات تحت شعار “Rise Above”، من التميز والانضباط والسعي نحو القمة.
وبصفته سفيرًا رسميًّا، سيتصدر رونالدو الحملة الإعلامية العالمية للبطولة، ويشارك في عدد من الفعاليات المقامة في بوليفارد سيتي الرياض، كما سيظهر كشخصية افتراضية في لعبة FATAL FURY: City of the Wolves، وهي واحدة من أصل 25 بطولة رئيسية ضمن الحدث.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، رالف رايشرت، إن رونالدو “يجسّد العقلية الاحترافية وروح المنافسة”، مؤكدًا أن حضوره سيسهم في ربط الرياضة التقليدية بعالم الألعاب الإلكترونية، وسيُلهم الجيل الجديد من اللاعبين حول العالم.
ومن جهته، عبّر كريستيانو رونالدو عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مؤكدًا أن “الرياضة تتطور، والرياضات الإلكترونية تمثل المستقبل”، مشيرًا إلى أنه يرى في اللاعبين اليوم ذات الشغف والإصرار الذي قاده إلى القمة في عالم كرة القدم.
ويحظى رونالدو بقاعدة جماهيرية تتجاوز المليار متابع على وسائل التواصل، ما يجعل ظهوره عنصرًا رئيسيًا في استقطاب جماهير جديدة وتعزيز الانتشار العالمي للبطولة.
ووفقًا للمنظمين، ستشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة تغطي 24 لعبة، بمجموع جوائز مالية تتجاوز 70 مليون دولار، ما يعكس حجم الزخم والدعم الذي يحظى به قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة.