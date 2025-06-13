كريستيانو رونالدو سفيرًا عالميًّا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية “الرياض 2025”

ومن جهته، عبّر كريستيانو رونالدو عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مؤكدًا أن “الرياضة تتطور، والرياضات الإلكترونية تمثل المستقبل”، مشيرًا إلى أنه يرى في اللاعبين اليوم ذات الشغف والإصرار الذي قاده إلى القمة في عالم كرة القدم.