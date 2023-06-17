السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي على رادار الأهلي

وقال الصحفي الذي يعمل في "فوت ميركاتو" الفرنسية إن الأهلي على وشك التعاقد مع لاعب آخر في الدوري الإنجليزي؛ إذ بدأ اتصالاته بالفعل بممثلي تشيلسي؛ لبحث إمكانية الحصول على خدمات الحارس السنغالي، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي بعدما خسر مكانه في التشكيل الأساسي للبلوز الموسم الماضي لصالح زميله كيبا أريزا بالاجا.