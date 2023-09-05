وزارة الرياضة تؤكد : ملعب الأمير فيصل بن فهد يستضيف المباريات حتى نهاية الموسم

وقال الدكتور رجاء الله السلمي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة عبر منصة (إكس) : "إشارةً إلى ما تم تداوله حول ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.. أود الإيضاح أن الملعب سيكون مستمرًا في استضافة المباريات حتى نهاية الموسم".