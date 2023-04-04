تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يشارك في بطولة ماوريس ريفيللو

ويتأهّل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني، في حين تنتقل بقية المنتخبات للمنافسة من أجل تحديد المراكز.