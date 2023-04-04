تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يشارك في بطولة ماوريس ريفيللو

يشارك المنتخب الأولمبي السعودي ضمن بطولة ماوريس ريفيللو في فرنسا، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وكانت البطولة تقام سابقًا تحت مسمى بطولة تولون، خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو.
ويشارك الأخضر في البطولة للمرة الثانية على التوالي، وقد أوقعتْه القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كوستاريكا وفرنسا وفنزويلا.
ويتأهّل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني، في حين تنتقل بقية المنتخبات للمنافسة من أجل تحديد المراكز.
وستكون هذه البطولة فرصة مثالية للمنتخبات الآسيوية من أجل الاستعداد لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي ستكون مؤهّلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس؛ حيث تتأهّل ثلاثة منتخبات من قارة آسيا.