أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا تتألق في اليوم الأول من منافسات بطولة رينبو 6 سيج

وفي منافسات المجموعة الأولى، نجح فريق Team BDS في أن يصبح أول فريق يحجز مقعده في النهائيات بعد تفوقه على فريقي Team Cruelty و w7m esports بنتيجة 7-4 و 7-2 على التوالي. وتمكن فريق Team Liquid من الحصول على المقعد الثاني بعد تجاوزه لفريق PSG Talon بنتيجة 7-2، وفريق Team Bliss بنتيجة 7-4.