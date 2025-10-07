الأخضر يلاقي إندونيسيا بطموح التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي

لا مجال للخطأ أمام منتخبي السعودية وإندونيسيا عندما يتقابلان يوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتشهد المواجهة المرتقبة لقاءً متجدّدًا بين خصمين يعرفان بعضهما جيدًا، إذ سبق أن التقيا مرتين في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026، حيث حققت إندونيسيا فوزًا وتعادلاً أمام المنتخب السعودي.
وكان استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية نفسه قد استضاف مواجهة الفريقين في سبتمبر 2024، عندما تعادل المنتخبان 1-1 تحت قيادة المدرب السابق شين تاي-يونغ، قبل أن يحسم المنتخب الإندونيسي اللقاء الثاني بعد شهر واحد بالفوز 2-0 بفضل ثنائية مارسيلينو فيردينان.
من جانبه، يدخل المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المواجهة بطموح التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدًا من خبرة مدرّبه الذي قاد الفريق في كأس العالم 2022 في قطر.
وخاض "الأخضر" مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الماضية، فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية (2-1) وتعادل في الثانية مع التشيك (1-1)، وشهدت المباراتان تألق المهاجم عبدالله الحمدان الذي سجل في كلتا المواجهتين.
أما المنتخب الإندونيسي بقيادة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت، فقد واصل استعداداته عبر مباراتين في النافذة الدولية لشهر سبتمبر، حيث تعادل مع لبنان (0-0) قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على الصين تايبيه (6-0)، ليؤكد جاهزيته لخوض الملحق بروح عالية وطموح كبير.
ورغم إقراره بأفضلية السعودية من حيث الخبرة، فإن كلويفرت يؤمن بقدرة فريقه على صناعة المفاجأة، قائلًا: "نحن نعرف من هي الفرق الكبرى في كرة القدم، لكن الأهم الآن هو ما يحدث داخل الملعب. يجب أن نكون مركزين وحاسمين، خصوصًا في الكرات الثابتة، إذا أردنا تحقيق ما نطمح إليه."
ويشهد اللقاء عودة لاعب الوسط مارك كلوك إلى صفوف المنتخب الإندونيسي، فيما يراقب الجهاز الفني الحالة البدنية لكل من الحارس مارتن بايس والمهاجم أولي روميني قبل اتخاذ القرار بشأن مشاركتهما الأساسية.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي العراق مع إندونيسيا، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل لقاء السعودية مع العراق.
ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل صاحبا المركز الثاني لخوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.