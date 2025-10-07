الأخضر يلاقي إندونيسيا بطموح التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي

ورغم إقراره بأفضلية السعودية من حيث الخبرة، فإن كلويفرت يؤمن بقدرة فريقه على صناعة المفاجأة، قائلًا: "نحن نعرف من هي الفرق الكبرى في كرة القدم، لكن الأهم الآن هو ما يحدث داخل الملعب. يجب أن نكون مركزين وحاسمين، خصوصًا في الكرات الثابتة، إذا أردنا تحقيق ما نطمح إليه."