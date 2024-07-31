ما هي الملاعب الرياضية الجاهزة بحلول 2027 ضمن ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؟

تمثل رؤية السعودية 2030 خطة وطنية طموحة للتغيير تهدف إلى توظيف الإمكانات الهائلة التي وهبها الله لهذه الأرض، وتوفير سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات تعكس ريادة المملكة العالمية ومسيرة التقدم المستمرة التي تعيشها.
وفي التفاصيل: شهدت المملكة تحولًا استثنائيًّا ونموًّا ملحوظًا طال جميع المجالات والأصعدة، منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وخلال هذه الفترة القصيرة نسبيًّا نجحت الرؤية في تحقيق إنجازات تاريخية، وتجسّد خططها ركيزة أساسية لضمان مواصلة مسيرة النجاح والإنجاز.
وشمل ملف المملكة العربية السعودية المقدم لاستضافة كأس العالم فيفا 2034 عددًا من 15 استادًا رياضيًّا؛ منها ما هو في مرحلة التجديد ومرحلة التخطيط ومرحلة الإنشاء.
ومن ضمن الملاعب التي ستكون جاهزة في تاريخ 2027: استاد وسط جدة، ويتواجد الملعب في حي الأندلس الساحلي بمدينة جدة، ويحاكي تصميمه الأنماط المعمارية المميزة لمنطقة جدة البلد التاريخية، وسيتم إنشاء الملعب في منطقة المنتزهات الرياضية ضمن مشروع وسط جدة، وتحيط به أربع مناطق مخصصة للمشجعين، والترفيه، والتجزئة، والتعليم/ الخدمات الطبية.
ومن المقرّر أن يصبح هذا الملعب مقرًّا لاثنين من أندية كرة قدم المحترفين، ويتّسع لـ"45,794" متفرجًا وتقام فيه أدوار المجموعات، دور الـ32.
واستاد أرامكو: ويتواجد هذا الملعب الجديد على شاطئ الخليج العربي شمال مدينة الخبر، وينفرد بتصميم ديناميكي مستوحى من الدوامات البحرية وخلال مرحلة ما بعد البطولة، سيتحوّل استاد أرامكو إلى ملعب رئيس لأحد أندية كرة قدم المحترفين.
ويستضيف مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027، والسعة الإجمالية "46,096" متفرجًا، ويستضيف الملعبُ دورَ المجموعات، دور الـ32، دور الـ16.
واستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية: ومن المقرّر بناء هذا الملعب الجديد ضمن إطار مخطط عام يشمل عددًا من الحدائق والمتنزهات في المنطقة المحيطة، وسيتم إنشاؤه باستخدام موادّ محلية الصنع، كما سيتم تركيب مجموعة ضخمة من ألواح الطاقة الشمسية على سقف الملعب المحاط بمساحات خضراء متعددة الاستخدامات.
ويتواجد الملعب في قلب منطقة حيوية تشكل وجهة مميزة للمجتمع المحلي، وسيصبح الملعب الرئيس لأحد أندية كرة قدم المحترفين، والسعة الإجمالية "46,865" متفرجًا، ويستضيف الملعب دور المجموعات، دور الـ32.