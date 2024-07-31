ما هي الملاعب الرياضية الجاهزة بحلول 2027 ضمن ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؟

ومن ضمن الملاعب التي ستكون جاهزة في تاريخ 2027: استاد وسط جدة، ويتواجد الملعب في حي الأندلس الساحلي بمدينة جدة، ويحاكي تصميمه الأنماط المعمارية المميزة لمنطقة جدة البلد التاريخية، وسيتم إنشاء الملعب في منطقة المنتزهات الرياضية ضمن مشروع وسط جدة، وتحيط به أربع مناطق مخصصة للمشجعين، والترفيه، والتجزئة، والتعليم/ الخدمات الطبية.