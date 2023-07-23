من سلسلة بطولات أرامكو.. "نيلي كوردا" تخطف لقب جولة لندن

ويمثّل هذا اللقب ثاني ألقاب كوردا في منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق، بعد أنْ كانت تُوّجت أول مرة في منافسات جولة سوتوغراندي الإسبانية العام الماضي، وهو ما أكّدت المتوّجة سعادتها به؛ إذ قالت: "أستمتع جدًّا بهذه الانتصارات، أعتقد أنه أمر بالغ المتعة، في أول يومين وخلال اللعب مع الفريق كانت الأمور أكثر متعة وسهولة، وفي اليوم الثالث أكون هناك في الملعب بمفردي باحثة عن اللقب الفردي، لكن التجربة في مجملها مختلفة؛ حيث أسعد بالتعرف على زميلات جديدات من لاعبات الجولة الأوروبية، لكنني وبشكل عام عشت تجربة ممتعة من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات".