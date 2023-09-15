بالفيديو .. متعب الحربي يخرج باكياً في مباراة الفيحاء

تعرض متعب الحربي، مدافع فريق الشباب إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الفيحاء والمقامة حالياً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.
وأظهر الناقل الرسمي للمسابقات السعودية "شبكة SSC" مغادرة اللاعب باكياً وهو محمولاً في سيارة الملعب المخصصة بنقل اللاعبين المصابين، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.
واضطر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الشباب إلى إجراء تبديل مبكر بخروج متعب الحربي وإشراك اللاعب حسين الصبياني في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.