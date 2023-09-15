بالفيديو .. متعب الحربي يخرج باكياً في مباراة الفيحاء

تعرض متعب الحربي، مدافع فريق الشباب إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الفيحاء والمقامة حالياً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.