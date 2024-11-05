"عربي 23".. أخضر الطائرة يعبر محطة الأردن بثلاثة أشواط نظيفة

من جهته أكد إبراهيم آل إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة رئيس بعثة المنتخب السعودي الأول في البطولة العربية الـ23 للمنتخبات العربية للرجال؛ أن المنتخب قدم مستويات جيدة خلال مجريات البطولة، وكان بالإمكان تقديم مستوى أفضل، ولكن الإصابات أثرت على أداء الفريق.