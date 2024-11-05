"عربي 23".. أخضر الطائرة يعبر محطة الأردن بثلاثة أشواط نظيفة

كسب المنتخبُ السعودي الأول للكرة الطائرة نظيرَه المنتخب الأردني بثلاثة أشواط نظيفة في البطولة العربية الـ23 للرجال المقامة في مملكة البحرين.
وبهذا الفوز يحتلّ الأخضرُ المركزَ الثالث في مجموعته، وسيلعب أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.
من جهته أكد إبراهيم آل إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة رئيس بعثة المنتخب السعودي الأول في البطولة العربية الـ23 للمنتخبات العربية للرجال؛ أن المنتخب قدم مستويات جيدة خلال مجريات البطولة، وكان بالإمكان تقديم مستوى أفضل، ولكن الإصابات أثرت على أداء الفريق.
وأضاف: "نأمل أن يوفق الأخضر في مواجهته المقبلة التي بلا شك ستكون صعبة، وثقتنا كبيرة باللاعبين".
وأشار إلى أنّ "فوزنا على الأردن سيمنحنا دافعًا كبيرًا لتقديم أداء أفضل بغضّ النظر عن الفريق المقابل، والأهم هو تلافي الأخطاء والتركيز داخل الملعب".