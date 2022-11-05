"آل خليفة" يدعو أسرة كرة القدم العالمية للتوحد خلف كأس العالم 2022 في قطر

وشدد الشيخ سلمان على أهمية تنفيذ بطولة ناجحة، وقال: نجاح بطولة كأس العالم في قطر هو ضرورة كبيرة حاليًّا؛ لأن ذلك مفتاح التأكيد على روح التفاهم والتضامن والترويج لها، وأنا أعرب عن أملي العميق أنه في هذه الأوقات الحافلة بالتحديات، لن يكون بإمكان أي شيء أن يلهينا عن الاستمتاع بهذه اللعبة الرائعة، والتي تعتبر أداة توحدنا على الخير، وتمتلك القدرة على جمعنا معًا.