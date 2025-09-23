الاتحاد يحبط مفاجأة الوحدة ويتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد فوزه على نظيره الوحدة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.
سجل للاتحاد أولاً صالح الشهري من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف.
وفي الشوط الثاني، تصدى حارس الوحدة عبدالله العويشير لتسديدة لاعب الاتحاد روجيرو في الدقيقة 83. وباءت محاولات الوحدة بالفشل للعودة إلى المباراة وسط تماسك دفاع الاتحاد.