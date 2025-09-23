الاتحاد يحبط مفاجأة الوحدة ويتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد فوزه على نظيره الوحدة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.