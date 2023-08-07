أخضر اليد "الصغير" يسقط إيران في بطولة العالم.. ويواجه "جزر فارو " اليوم

تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين على منتخب إيران بنتيجة (29-26)، في اللقاء الذي جمعهم ، أمس الاثنين ، على صالة “مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية” بمدينة أوبتيجا الكرواتية، ضمن المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين، وحصل لاعب الأخضر حسين فريج على جائزة أفضل لاعب في المواجهة.