أخضر اليد "الصغير" يسقط إيران في بطولة العالم.. ويواجه "جزر فارو " اليوم

تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين على منتخب إيران بنتيجة (29-26)، في اللقاء الذي جمعهم ، أمس الاثنين ، على صالة “مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية” بمدينة أوبتيجا الكرواتية، ضمن المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين، وحصل لاعب الأخضر حسين فريج على جائزة أفضل لاعب في المواجهة.
ورفع الأخضر رصيده إلى نقطتين، بالتساوي نقطياً مع جميع منتخبات المجموعة: ألمانيا وجزر فارو وإيران، وسيلتقي الأخضر مع منتخب جزر فارو اليوم الثلاثاء ، عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، في ختام مواجهاته بالدور الرئيسي.
ويسعى الأخضر لتحقيق الفوز الثاني في الدور الرئيسي وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.