في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك.. "الأهلي" يخشى "العين".. و"الاتحاد" في ضيافة "الخلود"

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ 32 من مسابقة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي:
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك سعود، في الباحة.
يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة ،على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
يواجه الاتحاد مستضيفه الخلود، في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم في الرس.