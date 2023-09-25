رياضة

في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك.. "الأهلي" يخشى "العين".. و"الاتحاد" في ضيافة "الخلود"

كأس خادم الحرمين الشريفين
كأس خادم الحرمين الشريفين

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ 32 من مسابقة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي:

العين - الأهلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك سعود، في الباحة.

الرياض - الفيحاء

يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الفيصلي - الطائي

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة ،على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

الخلود - الاتحاد

يواجه الاتحاد مستضيفه الخلود، في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم في الرس.

نادي الاتحاد
كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين
نادي الهلال

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