"برشلونة" ينافس "وست هام" على التعاقد مع "نغولو كانتي" لاعب الاتحاد

دخل نادي برشلونة الإسباني سباق المنافسة للتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأبدت إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي خلال الأيام الماضية، اهتمامها أيضًا بضم كانتي؛ حيث أجرت محادثات مع مسؤولي الاتحاد لمحاولة إعادة اللاعب للدوري الإنجليزي خلال هذا الصيف.
وبحسب ما أفادت به شبكة "centre goals"؛ فإن نغولو كانتي بات مُدرجًا في قائمة المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأفادت ذات الشبكة على منصة "إكس" بأن إدارة النادي الإسباني ترغب في ضم لاعب الاتحاد على سبيل الإعارة؛ مشيرة إلى أن هذا الأمر يبدو غير مرجح.
وذكرت تقارير صحفية أخرى أيضًا سابقة أن مسؤولي وست هام يرغبون في كسب خدمات لاعب الاتحاد البالغ من العمر 33 عامًا، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وانضم كانتي الذي شارك منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2024، إلى الاتحاد في الصيف الماضي، بعد 7 سنوات له مع تشيلسي.