في ختام بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في الرياض.. نجاح باهر وصدى عالمي

اختُتمت بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 #GEG23، التي استضافها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، بتتويج ثلاث دول بعد مواجهات حماسية في يومها الخامس (الأخير).
وشهد نهائي بطولة "دوتا 2 المفتوحة" فوز كازاخستان على ماليزيا بنتيجة 2-1 ليحقق المنتخب الكازاخستاني لقب البطولة.
ونجح الفريق الماليزي للسيدات بتعويض خسارة منتخب الرجال؛ إذ حققت سيدات ماليزيا لقب بطولة "دوتا 2 للسيدات" بفوزهن على فريق بيرو في النهائي.
وخاضت سيدات ماليزيا بطولة استثنائية، وسجلن الانتصارات في جميع مبارياتهن أمام تايلاند والأرجنتين؛ ليحرزن اللقب من دون خسارة أي مباراة.
وشهدت نهائيات "إي فوتبول™️ 2024" فوز الأردن على إيران بعد مواجهة استثنائية؛ إذ انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1، والمباراة الثانية 2-1 لصالح الأردن، قبل أن ينهي اللاعب الأردني المواجهة الثالثة (الأخيرة)، وينتصر بنتيجة 1-0، ويفوز باللقب.
وكان اللاعب الأردني "S.HACKER.55" نجم البطولة؛ إذ تغلب على نخبة لاعبي "إي فوتبول™️ 2024" من هولندا وكولومبيا وبولندا وإيران في منافسات #GEG23.
من جانبه، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "حققت بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في العاصمة الرياض نجاحًا باهرًا. نحن فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الذي أكد مكانة الرياض كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية. كما استمتعنا مع اللاعبين المشاركين والجمهور الحاضر من مختلف دول العالم بمواجهات حماسية في مختلف البطولات. وأود بالنيابة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن أتقدم بالتهنئة لجميع الفرق الفائزة، وبالشكر لجميع المشاركين، على ما قدموه خلال هذه البطولة، وعلى مساهمتهم في إنجاح هذا الحدث الكبير".
وأضاف: "نجاح هذه البطولة وصداها الإعلامي الكبير يؤكدان مرة أخرى مدى قوة قطاع الرياضات الإلكترونية، ودوره في تقريب المسافات بين الدول، وتعزيز التعاون فيما بينها".