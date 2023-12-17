في ختام بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في الرياض.. نجاح باهر وصدى عالمي

من جانبه، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "حققت بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في العاصمة الرياض نجاحًا باهرًا. نحن فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الذي أكد مكانة الرياض كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية. كما استمتعنا مع اللاعبين المشاركين والجمهور الحاضر من مختلف دول العالم بمواجهات حماسية في مختلف البطولات. وأود بالنيابة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن أتقدم بالتهنئة لجميع الفرق الفائزة، وبالشكر لجميع المشاركين، على ما قدموه خلال هذه البطولة، وعلى مساهمتهم في إنجاح هذا الحدث الكبير".