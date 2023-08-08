بهدف وحيد.. الاتفاق يختتم مبارياته الودية بالتغلب على مضيفه شباب الأهلي الإماراتي

كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ، مضيفه فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 0/1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب راشد بدبي.
سجل هدف الاتفاق مهاجمه الفرنسي موسى ديمبلي د 20.
يأتي ذلك في إطار برنامج المرحلة الثالثة لتحضيرات الاتفاق قبل خوض معترك دوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
بدأ المدير الفني الإنجليزي " جيرارد " بتشكيل مكون من: باولو فيكتور، سنوسي هوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبد الله خطيب، بيرات أوزدمير، علي هزازي، فيصل الغامدي، محمد الكويكبي، روبن كوايسون، موسى ديمبيلي.
سيطر الاتفاق على أغلب فترات الشوط وتمكن في أول عشرين دقيقة من تسجيل الهدف الأول عبر موسى ديمبلي الذي نجح في تحويل تمريرة فيصل الغامدي في المرمى ، سعى شباب الأهلي لإدراك التعادل ولكن نجومية الفريق منعت ذلك لينتهي الشوط بتقدم الاتفاق بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني أجرى " جيرارد" 7 تغييرات في أوقات متفاوتة بدخول جوردان هندرسون، أحمد الغامدي، مشعل العلائلي ، حامد الغامدي ، محمد محزري ، محمد الدوسري ، نواف هزازي بدلاً من بيرات أوزدمير ، موسى ديمبلي، عبد الله خطيب، محمد الكويكبي، مارسيل تيسيران، فيصل الغامدي، علي هزازي.
تقاسم الفريقان السيطرة الميدانية حتى انتهت المباراة بفوز الاتفاق بهدف دون مقابل.