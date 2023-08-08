بهدف وحيد.. الاتفاق يختتم مبارياته الودية بالتغلب على مضيفه شباب الأهلي الإماراتي

وفي الشوط الثاني أجرى " جيرارد" 7 تغييرات في أوقات متفاوتة بدخول جوردان هندرسون، أحمد الغامدي، مشعل العلائلي ، حامد الغامدي ، محمد محزري ، محمد الدوسري ، نواف هزازي بدلاً من بيرات أوزدمير ، موسى ديمبلي، عبد الله خطيب، محمد الكويكبي، مارسيل تيسيران، فيصل الغامدي، علي هزازي.