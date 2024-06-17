مباريات اليوم باليورو.. مواجهة متكافئة بين رومانيا وأوكرانيا وسهلة لبلجيكا أمام سلوفاكيا

تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا؛ حيث تقام ثلاث مواجهات.
ففي المجموعة السادسة يلتقي منتخب رومانيا نظيره الأوكراني في الرابعة مساء؛ فيما تواجه بلجيكا منتخب سلوفاكيا في السابعة.
وفي المجموعة الرابعة تحتدم مواجهة النمسا ضد فرنسا في العاشرة مساء.
يُذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبًا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة.. تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.
وبحسب "روسيا اليوم" يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم اللجوء للعب النظيف.
ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.