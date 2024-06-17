مباريات اليوم باليورو.. مواجهة متكافئة بين رومانيا وأوكرانيا وسهلة لبلجيكا أمام سلوفاكيا

وبحسب "روسيا اليوم" يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم اللجوء للعب النظيف.