الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية " ابن مفرّج" يتوج " الشربتلي" بكأس الدرعية لقفز الحواجز

وفي الشوط الرابع "جاهز" ارتفاع 120 سم، تمكنت الفارسة فنون الحميدان من تحقق المركز الأول للشوط، فيما ذهب المركز الثاني للفارس فهد الجعيد، وجاء ثالثًا عبدالرحمن النمر، وفي الشوط الخامس "المسار الرياضي" ارتفاع 130 سم حقق الفارس خالد المبطي صدارة الشوط، وجاء في المركز الثاني الفارس سلمان العجمي، وحل الفارس القطري حسين حيدان في المركز الثالث، وفي سادس أشواط البطولة "شوط الاتحاد السعودي للفروسية" على حواجز ارتفاع 145 سم، حقَّق الفارس السوري أحمد حمشو المركز الأول، ليحل ثانيًا الفارس الأردني نصوح كيالي، وجاء ثالثًا الفارس وليد الغامدي، وفي آخر يوم البطولة كانت البداية بالشوط السابع "المسار الرياضي" حواجز ارتفاع 120 سم، إذ استطاع الفارس حسن آل هادي أن يخطف صدارته، وحل ثانيًا الفارس عبدالله آل شيخ، وثالثًا الفارس عبدالرحمن قحل، وفي ثامن أشواط البطولة استطاع الفارس القطري حسن حيدان أن يخطف صدارة الشوط، وحل في المركز الثاني الفارس بندر بن محفوظ، وجاء في المركز الثالث الفارسة الأردنية هدى كيالي.