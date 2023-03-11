الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية " ابن مفرّج" يتوج " الشربتلي" بكأس الدرعية لقفز الحواجز

توَّج المشرف العام على مكتب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بدر بن مفرّج، الفارس عبدالله الشربتلي بطلاً لكأس الدرعية لقفز الحواجز في الشوط الختامي على حواجز ارتفاع 155 سم برفقة جواده "كانابس" وبزمن 74,11 ثانية فيما حل في المركز الثاني الفارسة التايلندية جاناكا بورن، على الجواد "ماكس وين" وبزمن 49,17 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس السوري عمرو حمشو، على الجواد " فاقا بون" بزمن 55,40 ثانية.
واختتمت، أمس السبت، بطولة كأس الدرعية الدولية لقفز الحواجز،التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام في مقر قفز السعودية بالجنادرية، وشارك فيها أكثر من 100 فارس وفارسة من عدة دول.
وتكوَّنت البطولة من تسعة أشواط على عدة مستويات مختلفة، منها أشواط تحسب نقاطها ضمن التأهيل الفردي إلى أولمبياد باريس 2024.
وفي الشوط الأول "المسار الرياضي" بارتفاع 115 سم استطاع الفارس حسن آل هادي أن يحقق المركز الأول، فيما حل ثانيًا الفارس محمد آل هادي، وجاء في المركز الثالث الفارسة فنون الحميدان، وفي الشوط الثاني "المسار الرياضي" ارتفاع 135 سم، حقق المركز الأول الفارس عبدالله إبراهيم، فيما جاء ثانيًا الفارس بدر الأسمري، وثالثًا الفارس ناصر الشواف، وفي الشوط الثالث "المسار الرياضي" ارتفاع 145 سم، استطاع الفارس عبدالله الشربتلي خطف لقب الشوط، وفي المركز الثاني الفارسة التايلندية جاناكا بورن، وحل ثالثًا الفارس السوري أحمد حمشو.
وفي الشوط الرابع "جاهز" ارتفاع 120 سم، تمكنت الفارسة فنون الحميدان من تحقق المركز الأول للشوط، فيما ذهب المركز الثاني للفارس فهد الجعيد، وجاء ثالثًا عبدالرحمن النمر، وفي الشوط الخامس "المسار الرياضي" ارتفاع 130 سم حقق الفارس خالد المبطي صدارة الشوط، وجاء في المركز الثاني الفارس سلمان العجمي، وحل الفارس القطري حسين حيدان في المركز الثالث، وفي سادس أشواط البطولة "شوط الاتحاد السعودي للفروسية" على حواجز ارتفاع 145 سم، حقَّق الفارس السوري أحمد حمشو المركز الأول، ليحل ثانيًا الفارس الأردني نصوح كيالي، وجاء ثالثًا الفارس وليد الغامدي، وفي آخر يوم البطولة كانت البداية بالشوط السابع "المسار الرياضي" حواجز ارتفاع 120 سم، إذ استطاع الفارس حسن آل هادي أن يخطف صدارته، وحل ثانيًا الفارس عبدالله آل شيخ، وثالثًا الفارس عبدالرحمن قحل، وفي ثامن أشواط البطولة استطاع الفارس القطري حسن حيدان أن يخطف صدارة الشوط، وحل في المركز الثاني الفارس بندر بن محفوظ، وجاء في المركز الثالث الفارسة الأردنية هدى كيالي.
وشهدت البطولة تنافسًا قويًا وإثارة، ويأتي مسمى كأس الدرعية في إطار الشراكة الإستراتيجية التي وُقِّعَت أخيرًا بين شركة الدرعية والاتحاد السعودي للفروسية.