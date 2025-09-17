برئاسة "المسحل".. اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 تعتمد "المحمادي" وتكليف "الهلابي" رئيسًا تنفيذيًا

وأكد المسحل أن اللجنة تعمل دون توقّف لتقديم نسخةٍ استثنائية تليق بمكانة المملكة وقدرتها على إنجاح أي حدثٍ تستضيفه، مشيرًا إلى أنهم يعملون على قدمٍ وساق بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي والجهات ذات العلاقة، من أجل تنظيم بطولة متكاملة تقدّم تجربة مميزة لجميع أطراف اللعبة من شركاء ومنتخبات وجماهير.