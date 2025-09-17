برئاسة "المسحل".. اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 تعتمد "المحمادي" وتكليف "الهلابي" رئيسًا تنفيذيًا
استعرض مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم "السعودية 2027"، أبرز التحديثات المتعلقة باستضافة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بما يشمل أعمال التطوير الجارية للملاعب والمنشآت الرياضية، والتنسيق المباشر مع اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي، والجهات ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ جميع مراحل الإعداد بأعلى المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد القاري.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه الدوري في الرياض، برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل، انضمام الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم سمير المحمادي لعضوية مجلس الإدارة، إلى جانب تكليف مي الهلابي رئيسًا تنفيذيًا للجنة المحلية المنظمة.
وأكد المسحل أن اللجنة تعمل دون توقّف لتقديم نسخةٍ استثنائية تليق بمكانة المملكة وقدرتها على إنجاح أي حدثٍ تستضيفه، مشيرًا إلى أنهم يعملون على قدمٍ وساق بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي والجهات ذات العلاقة، من أجل تنظيم بطولة متكاملة تقدّم تجربة مميزة لجميع أطراف اللعبة من شركاء ومنتخبات وجماهير.