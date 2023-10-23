"الأهلي" يعلن تفاصيل إصابة الثنائي "فرانك كيسيه" و"آلان سان ماكسيمان"

وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة يوم السبت الماضي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي على الوحدة بنتيجة (3/1)، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن للمحترفين.