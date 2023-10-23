"الأهلي" يعلن تفاصيل إصابة الثنائي "فرانك كيسيه" و"آلان سان ماكسيمان"

أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق، الإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، خلال مواجهة الفريق أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري.
وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة يوم السبت الماضي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي على الوحدة بنتيجة (3/1)، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن للمحترفين.
وأفاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "إكس"، بأن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب آلان سان ماكسيمان أثبتت تعرضه لإصابة طفيفة في أربطة القدم، وسيخضع لبرنامج تأهيلي ليعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.
وأظهرت الفحوصات التي خضع لها فرانك كيسيه تعرضه لإصابة طفيفة بالركبة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي للحاق بالتدريبات الجماعية للفريق خلال للتدريبات الجماعية.
ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.