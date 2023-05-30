الهلال يستهدف التعاقد مع "إدين دزيكو" لاعب إنتر ميلان الإيطالي

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن رغبة الهلال في التعاقد مع البوسني إدين دزيكو، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية أن الهلال عرض على دزيكو الذي اقترب عقده من نهايته مع النادي الإيطالي، واللاعب يفكر بشدة في العرض المقدم له.
ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، مع انترميلان في يوليو المقبل، وكان قد انضم إلى صفوفه في أغسطس 2021، قادما من نادي روما الإيطالي.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 4 ملايين يورو، وسبق له اللعب لعدة أندية مثل: فولفسبورغ، مانشستر سيتي.