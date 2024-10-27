الكشف عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة من دوري روشن.. تعرّف عليها

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وفقاً لموقع (أوبتا) المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم.
وحظيت أندية الشباب والاتحاد و الخلود بالنسبة الأكبر في التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ضمت 11 لاعباً.
ووقع اختيار "أوبتا" على أربعة لاعبين من الشباب ولاعبين من الاتحاد، ومثلهما من الخلود، ولاعب من الهلال والأهلي والأخدود، فيما غاب لاعبو النصر عن التشكيلة المثالية للجولة .
وحصل النجم الفرنسي لمزياني ماوليدا ، لاعب الخلود على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين المتواجدين في التشكيل المثالي للجولة الثامنة وفقاً لموقع "أوبتا"، حيث نال اللاعب تقييم (9) درجات نظير تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام النصر التي انتهت بالتعادل الإيحابي (3-3).
حراسة المرمى: باولو فيتور 8.4 (الأخدود).
الدفاع: كانسيلو 6.9 (الهلال)، ويسلي هوديت 7.2 (الشباب)، روبرت رينان 7،0 (الشباب)، ماريو ميتاي 7،3 (الاتحاد).
الوسط: نغولو كانتي 8،3 (الأتحاد)، مصعب الجوير 8،0 (الشباب)، لمزياني ماوليدا 9،0 (الخلود)، رياض محرز 8.5 (الأهلي).
الهجوم: هارون كمارا 7،7 (الشباب)، جاكسون موليكا 7،6 (الخلود).