الكشف عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة من دوري روشن.. تعرّف عليها

ووقع اختيار "أوبتا" على أربعة لاعبين من الشباب ولاعبين من الاتحاد، ومثلهما من الخلود، ولاعب من الهلال والأهلي والأخدود، فيما غاب لاعبو النصر عن التشكيلة المثالية للجولة .