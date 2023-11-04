بعثة الهلال تغادر للهند تأهبًا لملاقاة مومباي سيتي.. وجيسوس يختار الخماسي الأجنبي

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز ناساجي مازانداران على مومباي سيتي 2- 0 في بوني، وتعادل الهلال مع نافباهور 1- 1 في الرياض؛ في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على ناساجي 3- 0 في طهران ونافباهور على مومباي 3- 0 في نامانغان، أما الجولة فقد فاز الهلال بسداسية نظيفة على مومباي سيتي الهندي، وفوز نافباهور الأوزبكي على ضيفه ناساجي مازانداران الإيراني 2- 1 على الاستاد المركزي في نامانغان.