وزير الرياضة " الفيصل" يشهد حفل افتتاح النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شهد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024، كأكبر حدث رياضي وطني، وذلك في "بوليفارد الرياض سيتي" في الرياض.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم مسيرة الرياضيين المشاركين، وأعلام اللجنة الأولمبية والبارالمبية، عقب ذلك أدى اللاعبون المشاركون القسم الرياضي، ثم أعلن سمو وزير الرياضة افتتاح النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024، والتي تقام خلال الفترة (3 إلى 17) أكتوبر 2024م.
وستشهد الدورة تنافس الرياضيين المشاركين في 52 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 7 رياضات مخصصة للرياضات البارالمبية، و10 رياضات استعراضية، و15 رياضةً للشباب، بمجموع جوائز مالية تتجاوز 200 مليون ريال.