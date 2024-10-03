وزير الرياضة " الفيصل" يشهد حفل افتتاح النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شهد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024، كأكبر حدث رياضي وطني، وذلك في "بوليفارد الرياض سيتي" في الرياض.