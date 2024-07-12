قصة "مونديال الألعاب الإلكترونية والـ60 مليون دولار".. عهد جديد للرياضة تسطره السعودية

وعن تفاصيل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، نوه الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة تركي الفوزان في تصريحٍ خاص لـ "واس" أن هذه البطولة ستُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتعزيز الابتكار عالميًا، وبناء القدرات التنافسية لهذا القطاع، إلى جانب التأثير على السياحة وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، كما تسلط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في تواصل المجتمعات على جميع الأصعدة الثقافية والرياضية والاقتصادية، وبما يفتح الآفاق بما يسهم في رفع جودة حياة الإنسان في تلك المجتمعات، وهو الأمر الذي اتفق معه وصادق عليه الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، عندما أكد في تصريحٍ صحفي أهمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، سواء على صعيد تنويع الخيارات وتحسين جودة حياة سكان المملكة، أو دعم وتمكين الشباب من الجنسين من المهتمين بهذا المجال على مستوى الممارسة، أو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أو على مستوى الإبداع والابتكار.