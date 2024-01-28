مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2024.. نتائج مميزة لعذبة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ

اختتم أمس مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2024 الذي استمر لمدة 3 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض بمشاركة أكثر من 200 جواد عربي أصيل.
وفي منافسات بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ، حصلت المهرة "زينة عذبة" إنتاج مربط عذبة على بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، كما حققت المهرة "إشراق عذبة" إنتاج مربط عذبة فضية بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ، وحققت المهرة "أميرة عذبة" برونزية بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ من أول مشاركة لها في بطولات الجمال، والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبدالعزيز.
وحقق المهر "أبان عذبة" إنتاج مربط عذبة فضية بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ، كما حققت الفرس البطلة "منارة عذبة" إنتاج مربط عذبه بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وحققت الفرس "علياء عذبة" برونزية بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبد العزيز.
كذلك حقق الفحل "خريسان عذبة" إنتاج مربط عذبة فضية بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، ونال الفحل "بلسم عذبة" إنتاج مربط عذبة برونزية الفحول سعودية الأصل والمنشأ، والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبدالعزيز.
كما حقق المهر "أكمل عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز فضية بطولة الأمهار عمر سنتين - ثلاث سنوات.
وحققت عذبة للسباقات إنجازاً جديداً بتحقيق الجواد "الوقاد" (ثوروبريد) العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره الثالث من ثالث مشاركة له على التوالي في سجله السباقي في السباق المؤهل لكأس الديربي السعودي لمسافة الميل، متأهلاً بذلك للمشاركة في كأس الديربي السعودي لأمسية كأس السعودية 2024 ممثلاً للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن موسم سباقات الرياض في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.
كما حقق الجواد "ضرغام عذبة" إنتاج عذبة للسباقات والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره الخامس في سجله السباقي بحصد كأس الدرعية للخيل العربية لمسافة 2000 متر.
وذلك في السباق الذي جرى ضمن موسم سباقات الرياض في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، متأهلاً بذلك للمشاركة في كأس العبية ممثلاً للمملكة العربية السعودية في أمسية كأس السعودية 2024.