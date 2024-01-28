مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2024.. نتائج مميزة لعذبة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ

وحققت عذبة للسباقات إنجازاً جديداً بتحقيق الجواد "الوقاد" (ثوروبريد) العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره الثالث من ثالث مشاركة له على التوالي في سجله السباقي في السباق المؤهل لكأس الديربي السعودي لمسافة الميل، متأهلاً بذلك للمشاركة في كأس الديربي السعودي لأمسية كأس السعودية 2024 ممثلاً للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن موسم سباقات الرياض في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.