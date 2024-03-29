بحضور رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله ونخبة اللاعبين والإعلاميين.. "أصدقاء" تُقيم سحورها الرمضاني

نظّمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، سحور "أصدقاء" الرمضاني، أمس الخميس، بمقر الجمعية في حي الصحافة بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد أحمد عبدالله، إلى جانب جمعٍ من اللاعبين السابقين، ورؤساء تحرير الصحف، والإعلاميين، وذلك في إطار جهودها الرامية لمدّ جسور التواصل بين الجمعية واللاعبين السابقين والإعلاميين والشخصيات الرياضية؛ لإيصال رسالة الجمعية السامية حول خدمة اللاعبين السابقين وأسرهم ممَّن تقطعت بهم السُبل بعد أن غادروا المستطيل الأخضر، وإيماناً منها بدور وسائل الإعلام في تقدير هؤلاء النجوم الذين خدموا رياضة الوطن، وحقّقوا المنجزات الكبيرة طوال مسيرتهم الرياضية.
وتميّز الحدث بأجواءٍ من الود والتقدير، حيث تبادل الحضور الآراء والأفكار حول دور الإعلام في دعم الأنشطة الخيرية والرياضية، واستعراضاً لرحلة تأسيس الجمعية قبل ثماني سنوات كأول جمعيةٍ من نوعها في الشرق الأوسط، وما تلاها من مراحل شهدت تطوراً كبيراً في خدماتها وبرامجها، وحققت منجزات كبيرة في خدمة اللاعبين السابقين وأسرهم؛ بما يزيد على 100 ألف خدمة، إلى جانب تطلعات جمعية أصدقاء لرحلتها المستقبلية التي تسعى من خلالها الجمعية، إلى الإسهام الفاعل في ميدان المسؤولية الاجتماعية الرياضية.
من جانبه، قدّم عضو مجلس إدارة الجمعية الأمين العام فهيد الدوسري؛ شكره وامتنانه للحضور الكريم من لاعبين سابقين، وإعلاميين وشخصيات رياضية، مؤكداً أهمية دور الإعلام الريادي في نقل رسالة العمل الخيري، وتسليط الضوء على الأنشطة التي تُسهم في خدمة المجتمع.. مضيفاً: "نسعى دائماً في (أصدقاء) لمد جسور التعاون مع شركائنا لخدمة أصدقائنا في الجمعية"، مشيراً إلى أن الجمعية نظّمت الأسبوع الماضي، حفل إفطار "أصدقاء" الرمضاني للاعبين السابقين تقديراً لهم.
يأتي سحور "أصدقاء" الرمضاني ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، في إطار ليالي "أصدقاء" الرمضانية، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الإعلاميين، وتعزيز الشراكات المجتمعية في سبيل خدمة الجمعية وبرامجها وأنشطتها، وإشراك المجتمع بمختلف فئاته في تقدير هؤلاء النجوم، والوفاء تجاههم.