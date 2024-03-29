بحضور رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله ونخبة اللاعبين والإعلاميين.. "أصدقاء" تُقيم سحورها الرمضاني

وتميّز الحدث بأجواءٍ من الود والتقدير، حيث تبادل الحضور الآراء والأفكار حول دور الإعلام في دعم الأنشطة الخيرية والرياضية، واستعراضاً لرحلة تأسيس الجمعية قبل ثماني سنوات كأول جمعيةٍ من نوعها في الشرق الأوسط، وما تلاها من مراحل شهدت تطوراً كبيراً في خدماتها وبرامجها، وحققت منجزات كبيرة في خدمة اللاعبين السابقين وأسرهم؛ بما يزيد على 100 ألف خدمة، إلى جانب تطلعات جمعية أصدقاء لرحلتها المستقبلية التي تسعى من خلالها الجمعية، إلى الإسهام الفاعل في ميدان المسؤولية الاجتماعية الرياضية.