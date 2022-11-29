كأس العالم قطر 2022.. السنغال تخطف بطاقة ثمن النهائي عبر بوابة الإكوادور

انتزع منتخب السنغال بطاقة الترشح إلى ثمن نهائي المونديال عقب تغلبه على نظيره الإكوادوري بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.
منح اسماعيلا سار الأسبقية لمنتخب السنغال بتسجيله أول أهداف المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة الأخير من الوقت الأصلي للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تمكن مويسيس كايسيدو من تعديل النتيجة للإكوادور في الدقيقة 68 مستغلاً سوء تمركز مدافعي السنغال ليتابع رأسية فيليكس توريس بقدمه في شباك الحارس أدوار مندي.
لم يهنأ منتخب الإكوادور طويلاً بهدف التعديل سوى دقيقتين حيث نجح القائد كاليدو كوليبالي من إعادة التقدم مجدداً لمنتخب السنغال بتسجيله هدف الانتصار الثاني بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.
بهذه النتيجة وضعت السنغال قدماً بالدور الثاني باحتلالها المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط خلف هولندا المتصدرة بـ7 نقاط فيما ودع منتخب الإكوادور منافسات البطولة بحلوله ثالثاً بـ4 نقاط.