كأس العالم قطر 2022.. السنغال تخطف بطاقة ثمن النهائي عبر بوابة الإكوادور

انتزع منتخب السنغال بطاقة الترشح إلى ثمن نهائي المونديال عقب تغلبه على نظيره الإكوادوري بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.