نيوكاسل يلحق الهزيمة الأولى بأرسنال

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على ضيفه أرسنال بهدف دون رد مُلحقًا به الخسارة الأولى في البريميرليغ هذا الموسم، وذلك مساء اليوم السبت على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.