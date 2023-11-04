نيوكاسل يلحق الهزيمة الأولى بأرسنال

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على ضيفه أرسنال بهدف دون رد مُلحقًا به الخسارة الأولى في البريميرليغ هذا الموسم، وذلك مساء اليوم السبت على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفرض المهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة الـ64 من زمن المباراة.
وبهذا الانتصار رفع فريق نيوكاسل رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، في حين تراجع أرسنال للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة.