الدوريات الممتازة للفئات السنية ترسم خارطة المستقبل لكرة القدم السعودية.. تعرف على المنافسة بين الأندية

تشهد الدوريات الممتازة للفئات السنية هذا الموسم (2025 – 2026) منافسة قوية بين العديد من الأندية التي تزخر بمواهب كروية واعدة ترسم خارطة المستقبل لكرة القدم السعودية.
وبعد مرور خمس جولات من الدوريات الممتازة الأربعة (تحت 18 عامًا، تحت 17 عامًا، تحت 16 عامًا، وتحت 15 عامًا)، ارتفعت حدة المنافسة على الصدارة بين عدد من الفرق، مما يبشر بموسم لن تُعرف أبطاله إلا في الأمتار الأخيرة.
يتصدر الاتحاد ترتيب أندية الدوري الممتاز السعودي تحت 18 عامًا بعد خمس جولات بالعلامة الكاملة، إذ حصد 15 نقطة وانفرد بصدارة الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ملاحقيه الفتح والهلال.
ولا تقتصر المنافسة على ثلاثي المقدمة، إذ لا يبتعد القادسية عن الصدارة سوى بثلاث نقاط، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، يليه النصر خامسًا بـ 10 نقاط، ثم الشباب سادسًا بـ 9 نقاط.
ويُعد الاتحاد كذلك الأقوى هجوميًا بتسجيله 16 هدفًا، بالمشاركة مع الفتح والقادسية، بينما يُعد الهلال والقادسية الأقوى دفاعيًا بتلقي شباك كل منهما هدفين فقط.
يشهد الدوري الممتاز تحت 17 عامًا منافسة شديدة، إذ لا يفصل بين المتصدر وصاحب المركز السابع سوى ثلاث نقاط بعد مرور خمس جولات.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون الذي يأتي ثانيًا، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 12 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على النصر والاتحاد في المركزين الرابع والخامس، بينما يأتي الحزم والشباب في المركزين السادس والسابع ولكل منهما 10 نقاط.
ويُعد الهلال الأقوى هجوميًا بـ 19 هدفًا، بينما يُعد النصر الأقوى دفاعيًا بتلقيه هدفين فقط.
ينفرد الاتحاد بصدارة الدوري الممتاز تحت 16 عامًا بالعلامة الكاملة (15 نقطة) بعد الجولة الخامسة، متقدمًا بنقطتين فقط على النصر صاحب الوصافة بـ 13 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الثالث بـ 12 نقطة، ويأتي الاتفاق والأهلي في المركزين الرابع والخامس بـ 10 نقاط لكل منهما.
وتتشارك أندية العلا والقادسية والفيحاء في الرصيد ذاته (9 نقاط) بالمراكز من السادس إلى الثامن.
ويتصدر الاتفاق قائمة الأقوى هجوميًا بتسجيله 20 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد صدارة الأقوى دفاعًا بهدف واحد فقط استقبلته شباكه.
يُعد الدوري الممتاز تحت 15 عامًا من أكثر الدوريات إثارة هذا الموسم، إذ يتشارك فريقان في الصدارة، فيما تتقاسم ثلاثة أندية الوصافة بفارق نقطتين فقط عن المتصدرين.
ويتصدر الاتفاق جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد، بينما يأتي النصر والتعاون والفتح في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي ولكل منها 13 نقطة، يليهم الشباب سادسًا بـ 11 نقطة، والقادسية سابعًا بـ 10 نقاط.
ويشهد الدوري غزارة تهديفية لافتة، إذ يُعد الاتحاد الأقوى هجوميًا بـ 21 هدفًا، يليه الاتفاق بـ 20 هدفًا، ثم النصر بـ 19 هدفًا، والتعاون بـ 16 هدفًا، والقادسية بـ 15 هدفًا.
أما دفاعيًا، فيُعد النصر الأقوى باستقباله هدفًا وحيدًا فقط، يليه الفتح والشباب بهدفين لكل منهما.