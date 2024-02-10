الاتفاق يُجري تدريبًا استرجاعيًّا بعد ودية دي سي يونايتد الأمريكي

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا أغلب فترات المباراة الودية التي كسبها الفريق أمام فريق دي سي يونايتد الأمريكي بنتيجة 0/2؛ فيما خاض بقية اللاعبين تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك طبق اللاعبون تدريب الإنهاء على حراس المرمى، قبل أن يخصص الجهاز الفني تدريبًا لياقيًّا من خلال الجري بسرعات مختلفة، واختتم التدريب بتقسيمة من شوطين.