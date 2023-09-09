إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.. تضامن اللاعبين مع الشعب

تضامن قائد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم غانم سايس، ولاعبو أسود الأطلس، مع الشعب المغربي جراء الزلزال الذي ضرب البلاد ة، وأسفر عن وفاة ما يزيد على 1000 مواطن.