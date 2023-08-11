المشاركون في منافسات "صعود الهضبة" بالباحة يكملون استعداداتهم للانطلاق غدًا

وفي التفاصيل، شارك في منافسات الجولة الثانية 57 متسابقًا ومتسابقة من (المملكة العربية السعودية، وإسبانيا، ولبنان، وسوريا، ومصر، والمغرب، وباكستان، والأردن). وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 3 كم، ويتضمن نحو 29 منعطفًا بين البداية والنهاية. وينطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية.