المشاركون في منافسات "صعود الهضبة" بالباحة يكملون استعداداتهم للانطلاق غدًا

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الجولة الثانية لبطولة صعود الهضبة، التي يستضيفها متنزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة على مدار يومين، وذلك ضمن منافسات بطولة السعودية 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة.
وفي التفاصيل، شارك في منافسات الجولة الثانية 57 متسابقًا ومتسابقة من (المملكة العربية السعودية، وإسبانيا، ولبنان، وسوريا، ومصر، والمغرب، وباكستان، والأردن). وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 3 كم، ويتضمن نحو 29 منعطفًا بين البداية والنهاية. وينطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية.
وأكمل جميع المشاركين استعداداتهم لانطلاق السباق الرئيسي غدًا السبت. وشهد اليوم الأول للجولة إجراء التسجيل والفحص الفني للمركبات المشاركة، إلى جانب اجتماع السائقين مع مدير السباق. كما شهدت الفعاليات إجراء جولتين من التجارب الحرة للسائقين استعدادًا للسباق الرئيسي غدًا السبت. ويترقب الجمهور منافسات شيقة ومليئة بالتحديات.
وأتم جميع المشاركين استعداداتهم لإشعال نار المنافسة، ولاسيما مع توفير جوائز أكبر وحوافز مالية وعينية قيمة للفائزين هذا العام؛ إذ يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة.