قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.. الأخضر في المجموعة الأولى

البطولة تُقام في السعودية من 7 حتى 25 يناير بمشاركة 16 منتخبًا
أُجريت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، حيث أوقعت المنتخب السعودي – مستضيف البطولة – في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فيتنام والأردن وقيرغزستان.

موعد انطلاق البطولة

تنطلق البطولة خلال الفترة من 7 حتى 25 يناير 2026 في مدينتي الرياض وجدة، بمشاركة أبرز المنتخبات الآسيوية الساعية لانتزاع بطاقات التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

المجموعات

المجموعة الأولى: السعودية – فيتنام – الأردن – قيرغزستان.

المجموعة الثانية: اليابان – قطر – الإمارات – سوريا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان – كوريا الجنوبية – إيران – لبنان.

المجموعة الرابعة: العراق – أستراليا – تايلاند – الصين.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويأمل الأخضر الأولمبي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب القاري وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد 2028.

