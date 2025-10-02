قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.. الأخضر في المجموعة الأولى

أُجريت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، حيث أوقعت المنتخب السعودي – مستضيف البطولة – في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فيتنام والأردن وقيرغزستان.