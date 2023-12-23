في نسختها الثالثة.. 7 فرسان سعوديين في بطولة بولو الصحراء

يشارك 7 فرسان سعوديين للبولو في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي تقام في نسختها الثالثة على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها، على ملعب قرية الفروسية في العلا خلال الفترة من 17- 20 يناير 2024 بمشاركة 8 فِرَق عالمية.