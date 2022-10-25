يوفنتوس يودِّع دوري الأبطال.. ولايبزيج يذيق الريال طعم الخسارة الأولى

وضع لايبزيج الألماني قدمًا في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ وذلك بفضل فوزه المثير على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3 -2 أمس الثلاثاء على ملعب "ريد بول"، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من المجموعة السادسة في دور المجموعات مُلحقًا الخسارة الأولى بالنادي الملكي هذا الموسم.
سجّل أهداف لايبزيج جوسكو جفاريدول، كريستوفر نكونكو وتيمو فيرنر في الدقائق (الـ13، الـ18 والـ81)، بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ44، ورودريجو من ركلة جزاء في الدقيقة (الـ90+4).
وبهذه الهزيمة تجمَّد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما رفع لايبزيج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، ويحل شاختار في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطتَين لسيلتك في المركز الأخير.
وفي البطولة ذاتها تأهل بنفيكا البرتغالي إلى ثُمن النهائي بفوزه المثير على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 4-3، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "النور" في العاصمة لشبونة في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة للبطولة القارية.
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق البرتغالي كل من أنتونيو سيلفا (17)، وجواو ماريو (28 من ركلة جزاء)، ورافا سيلفا (35 و50)، في حين سجل أهداف يوفنتوس كل من مويس كين (21)، والبولندي أركاديوش ميليك (77)، والأمريكي وينستون ماكيني (79).
وبتلك النتيجة رفع بنفيكا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر، الذي ضَمِن بدوره العبور إلى دور الـ16 في المقابل تجمُّد رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط.
وبلغ تشيلسي ثُمن النهائي بعد أن عاد بفوز ثمين من أرض زالتسبورغ النمساوي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "ريد بول أرينا".
سجَّل هدفَيْ الفريق الإنجليزي كل من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش 23، والألماني كاي هافيرتز 64، فيما وقع على هدف أصحاب الأرض جونيور أدامو 49.
وبهذه النتيجة وصل فريق تشيلسي إلى نقطته العاشرة من 3 انتصارات وتعادل متصدرًا المجموعة، فيما تجمَّد رصيد سالزبورج عند 6 نقاط في المركز الثاني.
وخطف بوروسيا دورتموند بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعد تعادله مع مانشستر سيتي الإنجليزي سلبيًّا. ورفع أصحاب الضيافة رصيدهم إلى 8 نقاط، في حين رفع السيتزن رصيده إلى 11نقطة في صدارة المجموعة.