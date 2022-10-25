يوفنتوس يودِّع دوري الأبطال.. ولايبزيج يذيق الريال طعم الخسارة الأولى

وضع لايبزيج الألماني قدمًا في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ وذلك بفضل فوزه المثير على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3 -2 أمس الثلاثاء على ملعب "ريد بول"، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من المجموعة السادسة في دور المجموعات مُلحقًا الخسارة الأولى بالنادي الملكي هذا الموسم.