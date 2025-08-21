قبل انطلاق الجولة الأولى من دوري روشن.. الرابطة تُسلّم جوائز الموسم الرياضي 2024–2025

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد تسليم جوائز الموسم الرياضي 2024–2025، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن الفائزين في مختلف الفئات ضمن عملية تصويت شملت المدربين، قادة الفرق، الإعلاميين، والجماهير، وفق آلية معتمدة تضمن أعلى معايير الشفافية والمهنية.
وسيُقام تسليم الجوائز قبل انطلاق أول مباراة على أرض فريق اللاعب الفائز من الدوري في موسم 2025–2026، وذلك في مراسم خاصة تُقام داخل الملاعب بحضور جماهيري، لجعل الفائز يحتفل بإنجازه مع جماهير فريقه، وبالتنسيق مع أندية الفائزين.
ويُذكر أن الرابطة ستستكمل "جوائز الأفضل" لموسم 2025–2026، استمرارًا لأهداف النمو المستدام، والاحتفاء بالأبطال، وتنمية المواهب، وتأريخ الإنجازات. فيما سيتم الإعلان عن التفاصيل في بداية الموسم.
أفضل لاعب: الفرنسي كريم بنزيما (نادي الاتحاد)، بعد موسم استثنائي قاد فيه فريقه لتحقيق لقب الدوري
أفضل مدرب: لوران بلان (نادي الاتحاد)، بعد موسم تدريبي ناجح حقق فيه نتائج مميزة
أفضل لاعب سعودي: سالم الدوسري (نادي الهلال)، نظير مساهمته الكبيرة في صناعة وتسجيل الأهداف
الحذاء الذهبي: كريستيانو رونالدو (نادي النصر)، برصيد 25 هدفًا
القفاز الذهبي: كوين كاستيلس (نادي القادسية)، بعد تصدره قائمة الشباك النظيفة
أفضل لاعب واعد: مصعب الجوير (نادي القادسية)، نظير تألقه اللافت وأرقامه المميزة كلاعب شاب.
وجاء اختيار الفائزين استنادًا إلى نتائج تصويت تم احتسابها بنِسب محددة، والتي أُعلنت مسبقًا، وهي كالتالي: 40% لمدربي الأندية، 40% لقادة الفرق، 15% للإعلاميين، و5% للجماهير، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2025، عبر منصة إلكترونية أعدّتها الرابطة خصيصًا للتصويت.