استعدادًا لبطولة أوزباكستان الدولية.. "أخضر 16" يواصل تدريباته في أبها

واصل المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في أبها، والذي يمتد حتى الرابع من شهر أغسطس المقبل، تحضيرًا لبطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزباكستان.