لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح يصعد للمرتبة الـ (15) في التصنيف الدولي

وكان اللاعب فهد السميح، حصد الميدالية الذهبية في وزن 54 كيلوجراماً ضمن منافسات البطولة الدولية، التي نظمتها النمسا في شهر مايو الماضي، بمشاركة ما يقارب 1440 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.