لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح يصعد للمرتبة الـ (15) في التصنيف الدولي

كشف الاتحاد السعودي للتايكوندو، يوم الأربعاء، عن ارتقاء لاعب المنتخب السعودي فهد السميح للمرتبة الـ (15) في التصنيف الدولي للعبة.
ويعد هذا أعلى تصنيف وصل إليه لاعب سعودي في تاريخ لعبة الفنون القتالية، نظير الإنجازات القارية والدولية التي حققها مؤخراً.
وقال الحساب الرسمي لاتحاد التايكوندو على "تويتر" :" قفز لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو فهد السميح للمرتبة الـ (15) في التصنيف الدولي، وهو التصنيف الأعلى للاعب سعودي بعد تحقيقه عدداً من الإنجازات القارية والدولية مؤخراً ".
وكان اللاعب فهد السميح، حصد الميدالية الذهبية في وزن 54 كيلوجراماً ضمن منافسات البطولة الدولية، التي نظمتها النمسا في شهر مايو الماضي، بمشاركة ما يقارب 1440 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.
كما حقق اللاعب فهد السميح المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 54 في منافسات بطولة آسيا 25 للتايكوندو التي احتضنتها مدينة تشنشون بكوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي.