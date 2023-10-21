رياضة
"بالميراس" يبحث التعاقد مع نجم الهلال "ميشيل ديلغادو" في الميركاتو الشتوي
النادي سبق وأن طلب 8 ملايين يورو للسماح للاعب بالرحيل
كشفت صحيفة "somosfanaticos" البرازيلية عن رغبة نادي بالميراس البرازيلي، في التعاقد مع مواطنه "ميشيل ديلغادو"، لاعب نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما أفاد به ذات الموقع: فإن بالميراس يتطلع إلى ضم المهاجم البرازيلي في 2024، مشيرًا إلى أن الهلال سبق وأن طلب 8 ملايين يورو "44 مليون ريال برازيلي" للسماح للاعب بالرحيل .
وكانت قد أبدت عدة أندية برازيلية اهتمامها بالتعاقد مع لاعب الهلال؛ مثل ساو باولو، بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال، كورينثيانز، بالإضافة إلى أتليتكو إم جي.
وانتقل ميشيل صاحب الـ27 عامًا إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتدّ لمدة 3 سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.
ويحتلّ الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني.