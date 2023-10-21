"بالميراس" يبحث التعاقد مع نجم الهلال "ميشيل ديلغادو" في الميركاتو الشتوي

وكانت قد أبدت عدة أندية برازيلية اهتمامها بالتعاقد مع لاعب الهلال؛ مثل ساو باولو، بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال، كورينثيانز، بالإضافة إلى أتليتكو إم جي.