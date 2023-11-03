توقُّعات "الميركاتو الشتوي".. 6 نجوم من الدوري الإيطالي في طريقهم للسعودية

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية لم تستهدف اللاعبين فقط، بل ترغب في التعاقد مع أفضل مدربي الدوري الإيطالي؛ وهم: البرتغالى "جوزيه مورينيو" مدرب روما، والإيطالي "ماوريسيو ساري" مدرب لاتسيو.