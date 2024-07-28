نادٍ إيطالي يهدد فرصة انتقال الحارس ديفيد دي خيا للدوري السعودي

دخل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في محادثات مع نادٍ في الدوري الإيطالي، مما قد يهدد انتقاله لأحد الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد معه.
وارتبط اسم دي خيا بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن ناديي الاتحاد والشباب يسعيان للتعاقد مع حارس المرمى الإسباني.
وأفادت صحيفة "ذا صن" أن نجم مانشستر يونايتد السابق دي خيا في محادثات مع نادي جنوى الإيطالي، وقد يجعله هذا يرفض اهتمام الأندية السعودية.
وذكرت الصحيفة أن دي خيا يحظى باهتمام كبير من عدة أندية سعودية وإسبانية، بالإضافة إلى اهتمام الدوري الأمريكي، والإنجليزي أبرزها نيوكاسل ونوتنغهام فورست .
ولم يلعب دي خيا البالغ من العمر 33 عاماً لأي نادٍ منذ رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد في يوليو الماضي.