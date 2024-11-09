"mirror" الإنجليزية تصف أيام ستيفين جيرارد الأخيرة مع الاتفاق بالصعبة

سلطت صحيفة بريطانية الضوء على الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب نادي الاتفاق بعد تراجع أداء ونتائج الفريق بالفترة الأخيرة بشكل كبير.
وواصل الاتفاق بقيادة جيرارد سلسلة هزائمه في الدوري السعودي بعد خسارته أمس الجمعة أمام الهلال بنتيجة (3/1)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين .
وكتبت صحيفة "Mirror" في تقرير لها: "كابوس ستيفن جيرارد يصل إلى أدنى مستوياته بعد أن طلب من رئيسه صراحة الاستقالة من منصبه".
وتابعت الصحيفة: "يعاني جيرارد من موسم ثانٍ مروع في الاتفاق، حيث يرى أسطورة ليفربول الآن فريقه قد وصل إلى أدنى مستوياته بعد أن خسر فريقه الاتفاق مرة أخرى أمس الجمعة أمام الهلال .
وصل جيرارد إلى الاتفاق في صيف عام 2023، وقادهم إلى المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، لكن موسمه الثاني لم يكن أقل من كارثة، حيث فاز فريقه بثلاث مباريات فقط منذ بداية الموسم .
واضافت: "جاء آخر فوز للاتفاق في الدوري في 14 سبتمبر، ليصبح في المركز الـ11 في الجدول، وبرصيد11 نقطة فقط.
وأكدت أن جيرارد يلقى صيحات استهجان من جانب قطاع كبير من جماهير الاتفاق، حيث طالب الكثيرون إياه بالرحيل.
وأتمت: "يتحمل جيرارد المسؤولية الكاملة عن الأداء المروع الذي قدمه فريقه بعد هزيمة الجمعة، رغم أنه ألقى بعض اللوم على الإصابات التي عصفت بفريقه، لكنه اعترف بأن الاتفاق وجد نفسه الآن في موقف "محرج".