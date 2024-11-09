"mirror" الإنجليزية تصف أيام ستيفين جيرارد الأخيرة مع الاتفاق بالصعبة

وتابعت الصحيفة: "يعاني جيرارد من موسم ثانٍ مروع في الاتفاق، حيث يرى أسطورة ليفربول الآن فريقه قد وصل إلى أدنى مستوياته بعد أن خسر فريقه الاتفاق مرة أخرى أمس الجمعة أمام الهلال .

وصل جيرارد إلى الاتفاق في صيف عام 2023، وقادهم إلى المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، لكن موسمه الثاني لم يكن أقل من كارثة، حيث فاز فريقه بثلاث مباريات فقط منذ بداية الموسم .