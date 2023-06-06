النصر بصدد تقديم عرض ضخم للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان

ويأمل مسؤولو النصر في حسم الصفقة مبكرًا، في ظل اهتمام العديد من الأندية العالمية، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد مع المدرب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية.