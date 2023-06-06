النصر بصدد تقديم عرض ضخم للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان

كشف الصحفي البرتغالي "بيدرو ألميدا" عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لتولّي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم المقبل.
وأفاد الصحفي البرتغالي بأن النصر يرغب في التعاقد مع زيدان، ويستعدّ لتجهيز عرض بأكثر من 50 مليون يورو؛ لتقديمه للمدرب الفرنسي.
وتبحث إدارة النصر عن مدير فني عالمي، بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش بدلًا منه بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الرياضي المنصرم.
ويأمل مسؤولو النصر في حسم الصفقة مبكرًا، في ظل اهتمام العديد من الأندية العالمية، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد مع المدرب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية.
ويرغب مسؤولو النادي في التعاقد مع مدرب جديد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد؛ حيث تضع إدارة النادي عدة أسماء أخرى في حال فشل الصفقة؛ مثل: الإيطالي أنطونيو كونتي، والتشيلي مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس الإسباني.
ويعدّ الفرنسي زين الدين زيدان البالغ من العمر 50 عامًا، أحد أكثر المدربين نجاحًا في العالم، بعد أن قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.