رابطة الدوري السعودي للمحترفين تُصدر اللائحة التنظيمية الموحَّدة للدوري

وأكدت الرابطة أن إعداد اللائحة الموحَّدة جاء بمنهجية تشاركية مع ممثلي الأندية، حيث جرت مراجعة شاملة لجميع اللوائح السابقة (التنظيمية، التجارية، والتشغيلية) وتحليل نقاط التداخل والثغرات بينها، مما نتج عنه صياغة لائحة موحَّدة تجمع مختلف الأحكام والإجراءات، وتضمن وضوحها وسهولة الالتزام بها من قبل جميع الأطراف.