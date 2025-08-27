رابطة الدوري السعودي للمحترفين تُصدر اللائحة التنظيمية الموحَّدة للدوري

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اعتماد اللائحة التنظيمية الموحَّدة للدوري، وذلك بعد عملية تطوير شاملة تضمنت عقد ورش عمل مكثفة مع الأندية، ومواءمتها مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بهدف توحيد الإجراءات ورفع جودة المسابقة وتعزيز شفافيتها.
وأكدت الرابطة أن إعداد اللائحة الموحَّدة جاء بمنهجية تشاركية مع ممثلي الأندية، حيث جرت مراجعة شاملة لجميع اللوائح السابقة (التنظيمية، التجارية، والتشغيلية) وتحليل نقاط التداخل والثغرات بينها، مما نتج عنه صياغة لائحة موحَّدة تجمع مختلف الأحكام والإجراءات، وتضمن وضوحها وسهولة الالتزام بها من قبل جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس إدارة الرابطة تشكيل لجنة الامتثال للمسابقة لتتولى متابعة وضمان تطبيق اللائحة في الجوانب التنظيمية، فيما تبقى اختصاصات لجنة الانضباط والأخلاق في الجوانب الانضباطية وفق ما تنص عليه اللائحة.
وتتكون لجنة الامتثال للمسابقة من:
طارق كيال – رئيسًا.
مروان مهدي – عضوًا.
عاصم المسند – عضوًا.
زياد العبيدي – عضوًا.
كما تضمنت التحديثات تطوير النظام الإلكتروني للدوري بما يعزز التنسيق بين الرابطة والأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي متخصص لمراقبي المباريات ومسؤولي التنظيم، لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة الأندية والجماهير والشركاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الرابطة لتقديم منتج كروي يواكب تطلعات جماهير دوري روشن السعودي، ويمكّن الأندية من تطوير قدراتها وتعزيز التنافسية، بما يرسخ مكانة الدوري كأحد أبرز الدوريات العالمية.