في مباراة دراماتيكية.. الأهلي يعرقل النصر ويلحق به الهزيمة الأولى في دوري روشن
ألحق فريق الأهلي الخسارة الأولى بنظيره النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025–2026.
وشهدت المواجهة منذ بدايتها ندية كبيرة وانطلاقة سريعة من الفريقين لفرض أسلوبهما، وكانت المبادرة من جانب أصحاب الأرض، الذين افتتحوا التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة عن طريق النجم الإنجليزي إيفان توني، مستفيدًا من توغل جالينو من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل عرضية مميزة تابعها توني في الشباك.
ومنحت البداية القوية الثقة للاعبي الأهلي، الذين نجحوا في إضافة الهدف الثاني عبر المتألق إيفان توني، بعدما تلقى تمريرة طولية خلف المدافعين من ميريح ديميرال، كسر على إثرها مصيدة التسلل، لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في شباك نواف العقيدي عند الدقيقة 20، مسجلًا هدفه العاشر في المسابقة.
وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير الأهلاوية تحتفل بالهدف الثاني، نجح النصر في تقليص الفارق عن طريق تسديدة بعيدة المدى من عبدالإله العمري، أخطأ الحارس عبدالرحمن الصابني في التعامل معها، لتفلت الكرة من بين يديه وتستقر في الشباك عند الدقيقة 31.
وتحمل دفاع الأهلي العبء الأكبر أمام الضغط النصراوي المتواصل، وكان إدراك التعادل مسألة وقت، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، عندما ارتقى عبدالإله العمري لعرضية مارسيلو بروزوفيتش، متفوقًا على الجميع، وتابعها برأسه داخل الشباك، مسجلًا هدفه الثاني في اللقاء.
ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل الأهلي بقوة ونجح في استعادة التقدم عند الدقيقة 55، بعدما سجل المدافع التركي ميريح ديميرال الهدف الثالث، إثر متابعته عرضية إيفان توني برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، واضعًا الكرة في شباك العقيدي.
وحاول النصر تكثيف هجماته بحثًا عن التعادل، وكانت أبرز فرصه عبر كرة عرضية وصلت إلى كريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء، إلا أن تدخل الحارس في الوقت المناسب أنقذ الموقف، إضافة إلى تسديدة جواو فيليكس التي ارتطمت بالشباك الخارجية.
في المقابل، واصل الأهلي هجماته بحثًا عن تعزيز النتيجة، وكان قريبًا من تسجيل الهدف الرابع عندما انفرد صالح أبو الشامات، لكن تألق نواف العقيدي حال دون ذلك.
وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا بين لاعبي الفريقين، ما دفع الحكم البوسني إلى إشهار البطاقة الحمراء مرتين؛ الأولى للاعب الأهلي علي مجرشي عند الدقيقة (90+6) بعد اعتدائه على جواو فيليكس، والثانية لمدافع النصر نواف بوشل عند الدقيقة (90+9) إثر تدخله العنيف على صالح أبو الشامات.