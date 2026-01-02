في مباراة دراماتيكية.. الأهلي يعرقل النصر ويلحق به الهزيمة الأولى في دوري روشن

وشهدت المواجهة منذ بدايتها ندية كبيرة وانطلاقة سريعة من الفريقين لفرض أسلوبهما، وكانت المبادرة من جانب أصحاب الأرض، الذين افتتحوا التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة عن طريق النجم الإنجليزي إيفان توني، مستفيدًا من توغل جالينو من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل عرضية مميزة تابعها توني في الشباك.